創業168年、老舗のごま専業メーカーで「純正ごま油」が有名な「かどや製油株式会社」が、キッチンカー企画を始動するとのこと！発表会に招待されて行ってきました。2月20日（金）〜5月2日（土）まで、香川、福岡、広島、大阪、愛知、宮城、北海道、千葉、東京の9か所をめぐり、おかずだけでなく、副菜やご飯、すべてのメニューに「純正ごま油」を使用したお弁当、「究極の純正ごま油BOX」を販売！「から揚げBOX」「豚肉の香味