子ども時代に運動量が激減している体力低下世代とは 体力低下世代と筋トレ あなたは「体力低下世代」ではありませんか? 文部科学省の体力・運動能力調査によると、1985年をピークに、小中学生の体力はその後約20年以上にわたって低下の一途をたどっていることが示されています。 そのため、1985年当時10歳だった1975年生まれから1995年生まれまでの周辺の年齢の人は、