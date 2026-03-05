瀬戸内国際芸術祭の春会期高松港2025年5月 日本銀行高松支店は２月13日、瀬戸内国際芸術祭2025の香川県内への経済波及効果の推計を公表しました。春会期47億円、夏会期44億円、秋会期103億円のあわせて195億円と、前回（2022年)より92億円増加しました。来場者が前回より36万人増えたことや、海外などからの宿泊客が増えて平均消費額が大幅に増えたことが要因とみています。 経済波及効果の内訳は、来場者の県内での