江蘇省の南京港竜潭コンテナターミナル。（１月１８日撮影、南京＝新華社配信／楊素平）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、中国経済はこの1年、圧力の中でも前進を続け、高い強靭（きょうじん）性を示したと指摘した。