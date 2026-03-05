リンクをコピーする

東京時間10:24現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝76.72（+2.06+2.76%） タンカー爆発などの一部報道もあり、NY原油先物は高め推移