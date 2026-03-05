東京時間10:24現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝27228.00（-122.00-0.45%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5189.50（+54.80+1.07%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は続伸リスク警戒継続東京金は円安一服期待もありやや軟調