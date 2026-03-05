３日、張家界市永定区で竜舞を見物する人々。（ドローンから、張家界＝新華社記者／陳思汗）【新華社張家界3月5日】中国湖南省張家界市で3日、ランタン祭り「2026年張家界元宵灯会」が開幕し、数十の民間芸能団体が市内を練り歩いた。民族文化の趣が祭りを彩り、訪れた市民や観光客は華やいだ雰囲気を楽しんだ。３日、張家界市永定区を練り歩く地元民間芸能団体の演者。（張家界＝新華社記者／陳思汗）３日、張家界市永定区を練