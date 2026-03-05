温室で撮影に応じる孫素雲さん。（資料写真、盤山＝新華社配信）【新華社瀋陽3月5日】中国遼寧省盤錦市盤山県甜水鎮九間村の温室では初春を迎え、クンシランが見頃となり、アルカリ性土壌で育ったトマトがたわわに実っている。地元で花卉（かき）栽培とアルカリ性土壌トマト栽培の名人として知られる、全国人民代表大会（全人代）の代表の孫素雲（そう・そうん）さんは、自ら作物の生育状況を確認し、村民に手入れのこつを説明し