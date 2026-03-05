桃の花が咲き始める様子を表す壁紙。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月5日】啓蟄（けいちつ）は二十四節気の3番目の節気で、春の真ん中「仲春」の到来を告げる時期となる。桃の花が次々と咲き始め、枝先ではコウライウグイスが鳴き、春の気配がいっそう濃くなる。タカは姿をひそめ、代わってカッコウの姿が見られるようになる。啓蟄の前後になると気温が上昇し、春雷が鳴る。冬の間じっとしていた生き物が活動を再開し、野