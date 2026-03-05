東京女子プロレスが４日、都内で「ＧＲＡＮＤＰＲＩＮＣＥＳＳ’２６」（３・２９両国国技館）のタイトルマッチ調印式を行った。渡辺未詩の持つプリンセス・オブ・プリンセス王座に挑む荒井優希は必勝を期した。荒井は昨年７・２１大田区総合体育館で同王座（当時の王者は瑞希）に初挑戦するも敗退。２度目の至宝チャレンジとなる。調印書にサインを済ませた荒井は「前回は瑞希さんに挑戦したんですけど、挑戦する前より