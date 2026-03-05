昨夏の参院選で東京都の大田区選挙管理委員会が無効票を水増し処理した問題で、こうした不正が少なくとも１０年前から続いていた疑いがあることが、警視庁の捜査で明らかになった。２日、選挙事務を担当していた区職員４人が公職選挙法違反（投票増減）容疑で書類送検され、区幹部らの間に衝撃が走った。一連の問題では、昨年７月の参院選での開票作業について、〈１〉集計担当だった職員が不在者投票数を二重計上した〈２〉開