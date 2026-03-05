「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップオーストラリア代表−台湾代表」（５日、東京ドーム）“開幕戦”を迎える直前の台湾代表に激震が走った。米大リーグ・タイガース所属の若手有望株でもあり、代表では二塁のレギュラー・李灝宇（リー・ハオユー）内野手が故障のため離脱が決まった。３日の強化試合で負傷したもようで、左脇腹のケガかと聞かれた台湾代表の曽豪駒監督は「昨日診察をしてもらっ