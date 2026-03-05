しなの鉄道に、大きな世代交代の波がやってきます。2026年3月14日（土）、しなの鉄道は春のダイヤ改正を実施します。長年愛された国鉄型名車「115系」のS1編成（しなの鉄道色）・S9編成（横須賀色）は、2月末のイベント終了後も改正前日まで定期列車として長野の鉄路を快走中。この改正では、新型車両「SR1系」の比率が全列車の約80%に達するほか、軽井沢駅での新幹線接続が7分に短縮されるなど、利便性が大きく向上します。引退間