ウシオ電機が大幅高で４日ぶりに反発している。４日の取引終了後に、自社株９００万株（消却前発行済み株数の９．７２％）を３月２５日付で消却すると発表したことが買い材料視されている。消却後の発行済み株数は８３５０万株となる。 出所：MINKABU PRESS