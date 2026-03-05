５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円５６銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭弱のドル安・円高で推移している。 ４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円０６銭前後と前日に比べ７０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。イランの情報機関が停戦を求めて米中央情報局（ＣＩＡ）に接触していたと一部で報じられ、有事のドル買いが一服したことか