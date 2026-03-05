侍ジャパンの“リーダー”となった大谷翔平が、WBC2連覇に向けた意気込みを力強く語った。併せて、ロサンゼルス・ドジャースの同僚である韓国代表キム・ヘソンとの善戦も誓った。【写真】大谷も目撃!? 韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式2023年WBCでは二刀流として日本を世界一に導いた大谷は、今大会では打者に専念する。WBCに参加するためには負傷に備えた保険に加入しなければならないが、“投手・大谷”の保険加入は困難だ