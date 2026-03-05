【その他の画像・動画等を元記事で観る】 新世代ロックバンド、ミーマイナーが、3月4日にSpotify O-WESTで開催された2ndワンマンライブにて、5月13日にソニー・ミュージックレーベルズ gr8!recordsよりメジャーデビューすることを発表した。 ■新曲「部屋とガラクタと私」はTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』ED ミーマイナーは2024年9月1