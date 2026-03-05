熊本県は、去年12月から八代海に発表していた赤潮警報を3月4日に解除しました。 【写真を見る】八代海の赤潮警報解除 12月からアコヤガイ約51万個死ぬ 被害額は約8680万円に熊本 被害総額は、約8680万円でした。 県は去年12月、天草市の楠浦湾で基準値を超える有害な植物性プランクトン「ヘテロカプサ サーキュラリスカーマ」を確認したとして、八代海全域に赤潮警報を発表していました。 しかし県が3月3日と3