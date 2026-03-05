【ワシントン共同】米原子力規制委員会（NRC）は4日、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏らが設立したテラパワーが西部ワイオミング州で計画する新型原子炉の建設を許可した。商用原子炉に対する建設許可は約10年ぶり。冷却にナトリウムを使う高速炉で、日本でも主流の軽水炉以外では40年以上ぶりという。AI普及に伴うデータセンターの増設などで今後の電力需要は増加が見込まれており、トランプ政権は原発活用を進める方針