横浜市交通局によりますと、地下鉄ブルーラインは、地下鉄新横浜駅の2番線の線路上で発煙があったため、横浜と新羽の間で運転を見合わせています。消防車が消火にあたり、ほぼ鎮火したということです。けが人がいるかどうか確認中です。運転再開の見通しは立っていません。