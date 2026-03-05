インスタグラム更新米大リーグ・ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が日本時間5日、自身のインスタグラムを更新。第2子誕生を報告した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を控える日本時間5日午前に、朗報が飛び込んできた。ド軍の人気者キケがインスタグラムを更新。「2026年2月25日。ペネロペがお姉ちゃんになった日だ！」とつづり、長女ペネロペちゃんに続く第2子が誕生したことを報告する