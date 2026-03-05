豪州戦直前に発表5日のワールド・ベースボール・クラシック開幕直前に、台湾代表を悲報が襲った。米大リーグ・タイガースの傘下でプレーする有望株のリー・ハオユー内野手が左わき腹の肉離れで、代表を外れることになった。3日に宮崎で行われたソフトバンク2軍との強化試合で負傷したという。東京ドームで記者会見した台湾のツェン・ハオジュ（曾豪駒）監督は「このようなことになって、だれも望んだことじゃない。何より本人