マイケル・ジャクソンの実のおいジャファー・ジャクソンが主演を務め、マイケルの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』より、ポスタービジュアルと日本版本予告が解禁となった。【動画】伝説が始まる――『Michael／マイケル』日本版予告本作が描くのは、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者マイケルの“創造の瞬間”。そして、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿だ。製作は世界的メガ