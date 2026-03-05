ＤｅＮＡの相川亮二監督、木村洋太球団社長が５日、横浜市役所を訪れ山中竹春市長を表敬訪問した。市長は「優勝、本当に期待しています。ファンのため、横浜市のためよろしくお願いします。２４年に優勝（日本一）した時のようにパレードを実施できるようお願いします」と日本一パレードの再現を願った。指揮官も「非常に簡単な言葉で言えば優勝ですし、（リーグでは９８年以来）優勝から遠ざかっている状況ではありますが、