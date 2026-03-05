日本を代表する料理家栗原はるみさん（78）が2026年3月4日放送の情報番組「あさイチ」（NHK）に出演、人生を楽しむヒントとして、やりたいことのリストを書くことを勧めた。なぜ、それが人生の役に立つのか。「花の名前を覚える」「佐野元春さんに会ってみたい」栗原さんは2005年に"料理本のアカデミー賞"とも呼ばれるグルマン世界料理本大賞をとった。7年前に50年連れ添った夫の玲児さんを亡くしてからは「病気のように泣いて、泣