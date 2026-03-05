観音寺警察署 4日、香川県観音寺市でパトカーに追跡されていた原付バイクが、信号無視をした後、道路脇の田んぼに転落しました。警察は、信号無視をした疑いで18歳の男子高校生を現行犯逮捕。観音寺警察署は「現時点では追跡は適切な職務執行であったと考えています」とコメントしています。事故の原因は調査中です。 警察によりますと、4日午後11時20分ごろ、男子高校生が運転する原付バイクのテールランプ