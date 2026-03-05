韓国で、自分が飼っているハムスターやモルモットなどの小動物を虐待する場面をオンラインで生中継し、公憤を買っていた30代の男Aが検察に送致された。 蔚山（ウルサン）蔚州（ウルチュ）警察署は4日、動物保護法違反の容疑でAを書類送検したと明らかにした。 警察によると、Aは昨年3月から11月まで、自分が飼っていたハムスターやモルモットなどを虐待し、関連する写真や動画をネイバーカフェやティックトック（TikTok）などオン