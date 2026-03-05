「安保の傘に無賃乗車するな」といって同盟国に負担分担を迫ってきたドナルド・トランプ米国大統領の同盟軽視の基調が、イラン戦争の局面において主要な欧州同盟国による基地提供の拒否というブーメランとなって返ってきた。平時は「自分の身は自分で守れ」と要求しながら、有事には同盟国の領土を借りようとするトランプ氏の二重基準は、今後の台湾有事などの状況で韓国政府が直面するジレンマを予告しているとの分析だ。トランプ