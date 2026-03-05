ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年2月26日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「初音ミク×シナモロールひょこぴょこマスコット」を紹介します☆ セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロールひょこぴょこマスコット」 © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664994 投入時期：2026年2月26