栃木県が生産量日本一を誇るかんぴょうの原料を使いあんパンを開発した小山市の高校生が３日、県庁を訪れ、福田富一知事に新商品を説明しました。 こちらが開発されたあんパンです。 かんぴょうの原料となる「ユウガオ」のシロップ漬けをアクセントにしたみたらしあんが包まれています。 完成させた小山北桜高校総合ビジネス科・ビジネス研究部の２年生５人が福田知事を訪れ商品の特長を説明しました。 開発には、栃木県の食で