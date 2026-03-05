野球の独立リーグ・ルートインＢＣリーグの栃木ゴールデンブレーブスは４月のリーグ開幕に向けて４日、栃木市でキャンプインしました。 栃木ゴールデンブレーブスは４日午前９時に栃木市の「エイジェックスポーツ科学総合センター」でキャンプイン。 山下徳人監督と選手およそ３０人が全体練習に臨みました。 選手たちは室内練習場でキャッチボールや体幹ト