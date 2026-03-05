ワールドベースボールクラシック・ＷＢＣの開幕を前に那須町の動物園では４日、あの占いインコが連覇を目指す日本代表の勝敗を予想しました。 那須どうぶつ王国の占いインコ、オスのオリビア２０歳。 ヨウムという大型のインコで２０１４年のサッカーワールドカップから勝敗の予想を始めました。 日本が優勝した２０２３年、前回のＷＢＣでは７試合をすべて的中させた実力の持ち主です。