２０１７年３月、那須町で登山講習中だった高校生ら８人が雪崩に巻き込まれ死亡した事故で、業務上過失致死傷の罪に問われた教諭ら３人の控訴審で東京高等裁判所は４日、２人について１審の実刑判決を破棄し禁錮２年執行猶予５年に変更しました。一方、現場を引率した１人は、禁錮２年の実刑判決を維持しました。 この事故は、２０１７年３月に那須町で部活動での登山講習中だった大田原高校山岳部の生徒７人と教諭１人が雪崩に巻