１２年ぶり５度目の春のセンバツ高校野球に出場する、佐野日大の選手らが４日、福田富一知事を表敬訪問し、全国の舞台での活躍を誓いました。 福田知事の元を訪れたのは、佐野日大野球部の麦倉洋一監督と中村盛汰主将、学校関係者の合わせて７人です。 佐野日大は２０２５年秋の県大会で優勝し、続く関東大会では準々決勝をコールド勝ちしてベスト４に進出、１２年ぶりのセンバツ出場を勝ち取りました。 高原健治校長は「