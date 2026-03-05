歌手の相川七瀬（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。同世代の歌姫との対談を報告した。「hitomiちゃんと対談」とつづり、ツーショットを披露。「こうやってhitomiちゃんと、音楽とか人生の話をするのは初めて」とつづった。「懐かしいー90年代の話もいっぱいしてます！ぜひ見てね！webでも公開されます」と記し、「#30周年」などと添えた。この投稿に、hitomiも「まだまだ話し足りない〜また、よろしくお願いしまー