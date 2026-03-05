【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝平地一紀】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは４日、６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ってコルティナダンペッツォで車いすカーリング混合ダブルスが行われ、競技がスタートした。昨年の世界選手権を制した日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）は１次リーグ初戦で、中国ペアに３―１０で逆転負け。混合ダブルスは８チーム総当たりで１次リーグを行い、上位４チームが準決