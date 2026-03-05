◆ザ・リッツ・カールトン大阪の桜といちごのアフタヌーンティー。フランスの伝統菓子や春カラーのセイボリーに心和むザ・リッツ・カールトン大阪の「ザ・ロビーラウンジ」より、いちごと桜が織りなす春のアフタヌーンティー「さくら＆ストロベリー ロワイヤル」が登場。フランスの伝統菓子や春の香りがふんわりと漂うスイーツ、春色に染まったセイボリーが華やぐひとときを演出。英国貴族の邸宅を思わせる空間で、いちごや桜、桜