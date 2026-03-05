旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ほどよい甘み正解：ネーブルオレンジ難易度：★★☆☆☆種をほとんどつくらない品種ですネーブルオレンジは、ミカン科ミカン属に属する柑橘で、果実の底に小さな“へそ”のような窪みがあるのが特徴です。英語の navel（へそ）に似てい