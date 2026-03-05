去年１２月、上山市の自宅で強盗事件が起きたかのようにウソをつき警察の業務を妨害したとして逮捕された女の身柄が、きょう、山形地方検察庁に移されました。 【写真を見る】上山市の狂言強盗盗まれたはずの財布が自宅でみつかるウソを言い逮捕された女を送検当初男に殴られ財布を奪われたと話す（山形） きょう送検されたのは、きのう偽計業務妨害の疑いで逮捕された上山市高野の無職の女（２４）です。 女は去年１２月