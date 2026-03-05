ポルトガルの名門で、日本代表MFが節目の記録に到達した。守田英正が、スポルティングで公式戦通算150試合出場を達成。クラブは３月４日、インスタグラムで記念動画を公開し、背番号５を祝福した。クラブは「私たちの背番号５は、スポルティングのジャージを着て150試合出場に到達した」と題した動画を投稿。映像には、これまでのピッチ内外で見せた守田の笑顔が多く収められている。30歳のMFは同日、ポルトガル・カップ準