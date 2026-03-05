ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫の状態に言及した。4日、地元紙『ザ・アーガス』が伝えている。三笘は4日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦に先発出場したものの、11分にシュートチャンスを迎えた際に、ブロックしようとしたDFガブリエウ・マガリャンイスのタックルを受けたことで、左足首を捻ってしまい転倒。足を気にしながら、前半終了までプレーを続けたものの、ハーフ