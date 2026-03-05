和歌山県串本町で打ち上げ直前に中止となった民間の小型ロケット「カイロス」３号機。５日、ふたたび打ち上げに挑戦です。４日予定されていた民間の小型ロケット「カイロス」３号機の打ち上げは直前で中止となりました。ロケットを開発した宇宙ベンチャー企業・スペースワンによりますと、ロケットの位置を把握するための人工衛星の信号の受信状態が安定せず、打ち上げの約３０秒前に自動監視システムが作動し、緊急停止した