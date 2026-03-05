中国全人代が開幕し、国歌斉唱する代表＝5日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の第14期全国人民代表大会（全人代＝国会）第4回会議が5日、北京で開幕した。李強首相は政府活動報告で2026年の国内総生産（GDP）成長率目標を「4.5〜5.0％」と表明。23〜25年に設定した「5.0％前後」から引き下げた。関係者が明らかにした。不動産不況など多くの課題に直面する中、習近平指導部は4％台への減速を容認した。26年予算案は