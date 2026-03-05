5日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午前10時現在は前日比87銭円高ドル安の1ドル＝156円57〜61銭。ユーロは58銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円31〜39銭。中東情勢を巡り、イラン情報機関が米国に停戦協議を打診したと伝わり、「有事のドル買い」が一服して円買いドル売りが先行した。市場では「米国の経済指標に反応せず、中東情勢や原油先物に関心が集中している」（外為ブローカー）