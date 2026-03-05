お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫でイタリア料理店のオーナーシェフ・桝谷周一郎氏（53）との夫婦ショットを公開した。4日放送のフジテレビ「ノンストップ！」で夫婦共演した虻川。「昨日は料理人夫の周一郎さんとノンストップ！イカとキノコのクリーム煮美味しいから作ってみてね」と共演を報告した。「今週金曜のYouTube #北陽チャンネル周一郎さん、日本料理の雄ちゃんと