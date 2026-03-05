秋田県教育委員会は２日、大麻と麻薬成分を含むキノコ「マジックマッシュルーム」を自宅で所持していたとして、中学校教諭（４６）（麻薬取締法違反で公判中）を懲戒免職処分にした。２月１８日の初公判で起訴事実を認めたためで、薬物所持による教職員の懲戒処分は県内で初めて。県教委は２日に記者会見を開き、教諭が同法違反容疑で逮捕された後の昨年１０月上旬、同市教委を通じて辞職願を提出してきたが、県教委は受理せず