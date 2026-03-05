（CNN）イスラエル軍は5日までに、イスラエルのF35戦闘機がイラン首都テヘラン上空でイランのYak130戦闘機を撃墜したと明らかにした。第5世代のステルス戦闘機が敵の有人機を撃墜した例は初めて。イスラエルメディアによると、イスラエル空軍が前回、空中戦を行ったのは1985年で、その際にはレバノン上空でF15戦闘機がシリアのミグ23戦闘機2機を撃墜していた。イラン空軍は旧ソ連製や米国製の老朽化した戦闘機で構成される。Yak130