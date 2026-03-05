昔は副菜のイメージだったシューマイが、主役としての存在感を増しています。専門店も続々と登場していて、家庭では時短となる“包まない”簡単シューマイも広がっています。■増えているシューマイ専門店都内にあるシューマイの専門店。今にも肉汁があふれ出しそうな定番のシューマイや、「チーズ焼売」「辛味焼売」、スープに入った「水焼売」がセットになったランチ定食が人気メニュー。──ここはよく来る？お客さん「来ますよ