デーブ・ニルソン監督インタビュー2023年の第５回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国を破り、日本と共に準々決勝トーナメントに進出するなど、着実に力をつけてきたオーストラリア代表。チームを率いるデーブ・ニルソン監督は、かつて中日でプレーした経験があり、侍ジャパンの指揮を執る井端弘和監督とも旧知の仲である。ニルソン監督にWBCの意気込みと、井端監督との思い出について語ってもらった。2000年に1年