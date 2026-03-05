中谷潤人・龍人インタビュー（後編）５月、東京ドームでの"モンスター"井上尚弥とのメガファイトが予定される、ボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人。このほど、その強さの源泉に迫るノンフィクション『超える中谷潤人ドキュメント』を上梓したノンフィクション作家の林壮一氏が、中谷潤人選手、そして、マネージャーを務める弟の龍人氏にインタビューを行なった。後編は「阿吽」の呼吸で兄を支える弟・龍人氏。（前編を読